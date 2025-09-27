Porto Alegre,

Publicada em 27 de Setembro de 2025 às 17:09

Tumulto em comício político deixa mais de 30 mortos na Índia

Ator Vijay realizava seu comício para as eleições estaduais quando tumulto aconteceu

Instagram/Vijay/Reprodução/JC
Agências
Ao menos 31 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas e foram hospitalizadas, neste sábado (27), durante um comício no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, em evento realizado pelo ator e político indiano Vijay. O tumulto ocorreu quando parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras, disse o jornal The Hindustan Times. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. 
"O infeliz incidente ocorrido durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste. Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos. Desejo-lhes força neste momento difícil. Rezo por uma rápida recuperação de todos os feridos", escreveu o primeiro-ministro Narendra Modi em publicação no X.
Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos. Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.
