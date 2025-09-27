Ministro da Venezuela acusa EUA de 'incontáveis agressões' e fala em nova ordem mundial na ONU

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil Pinto, usou seu discurso na Assembleia-Geral para reiterar a acusação de que seu país sofre "incontáveis agressões" americanas, tanto no que classifica de "guerra econômica" quanto nas "várias incursões mercenárias" com ações militares -inclusive acerca dos recentes ataques americanos a barcos venezuelanos supostamente envolvidos no narcotráfico.

Ao falar no lugar do ditador Nicolás Maduro, o ministro afirmou que o governo de Donald Trump "inventa vulgares e perversas mentiras" sobre o regime venezuelano.

Ainda declarou seu apoio à Rússia, China, Irã, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, seus respectivos líderes, e a demais países que são "parte do novo mundo pluripolar que nasceu" nos últimos anos. Segundo o ministro, a Venezuela faz parte desta ordem "contra o imperialismo e o colonialismo".