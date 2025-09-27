Literatura online chinesa atrai cerca de 200 milhões de leitores ativos no exterior

A literatura online chinesa atrai atualmente cerca de 200 milhões de leitores estrangeiros ativos de mais de 200 países e regiões, de acordo com o Relatório 2025 de Comunicação Internacional da Literatura Online da China. Os principais grupos de leitores estrangeiros estão no Leste Asiático e Sudeste Asiático e América do Norte, segundo o relatório, divulgado pela Associação de Escritores da China nesta sexta-feira.

Leitores internacionais de diferentes áreas demonstram preferências variadas. No Sudeste Asiático, a maioria é leitora feminina e elas são fascinadas por histórias com protagonistas femininas poderosas. Leitores do Japão e da República da Coreia, que cresceram em culturas semelhantes à da China, preferem romances históricos, histórias que contêm heróis imortais e fantasias sobre aventuras e guerras.

Na Europa e na América do Norte, o relatório sugere que obras voltadas para leitores masculinos são mais populares, apresentando contos urbanos, aventuras e histórias de detetive. Na América do Norte, em particular, muitos leitores são atraídos por um gênero que se concentra no cultivo e na imortalidade de inspiração taoísta, sendo atraídos pelo que consideram ser a singularidade desse tema.

O relatório também mostra que, de acordo com dados de 50 das principais plataformas nacionais de literatura online, o volume de literatura chinês totalizou mais de 33 milhões de títulos até o final de 2024, um aumento de 7% em termos anuais.

Notavelmente, o uso de inteligência artificial (IA) impulsionou a disseminação da literatura online chinesa. A tradução com tecnologia de IA impulsionou o alcance e a velocidade da disseminação da literatura online chinesa. Na maioria das plataformas relevantes, mais da metade das obras traduzidas foram feitas por meio de IA, o que reduziu os custos em mais de 90%.