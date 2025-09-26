Porto Alegre,

CapaInternacionalChina

Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 15:36

Criação de empregos urbanos na China desde 2021 supera meta de 55 milhões

Situação do emprego na China permaneceu geralmente estável durante este período

Zhao Zishuo/Xinhua/JC
Agências
Até agosto, um total de 59,21 milhões de novos empregos urbanos foram criados desde o início do período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), superando a meta de 55 milhões, disse Wang Xiaoping, ministra dos Recursos Humanos e da Seguridade Social da China, nesta sexta-feira.
Wang observou em uma coletiva de imprensa que a situação do emprego na China permaneceu geralmente estável durante esse período - com sua estrutura continuamente otimizada e a qualidade constantemente melhorada.
Desde 2021, mais de 470 bilhões de yuans (cerca de US$ 66,06 bilhões) foram alocados para subsídios ao emprego, enquanto mais de 130 bilhões de yuans foram emitidos na forma de reembolsos de estabilização do emprego.

