Zelensky diz que deixa o poder se a guerra com a Rússia acabar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (25) pela primeira vez que não pretende disputar eleições quando o conflito com a Rússia for encerrado. "Eu quis muito, num período muito difícil, estar com meu país, ajudar meu país. Meu objetivo é acabar com a guerra", disse.

Em entrevista ao site americano Axios, o ucraniano afirmou que "se nós acabarmos com a guerra com os russos, sim, eu estou pronto para não disputar porque não é meu objetivo, eleições". A fala de Zelensky ocorreu um dia após ele encontrar-se com Donald Trump, que já o chamou de "ditador sem eleições" em um dos momentos de agressividade aberta do presidente americano com seu colega.

A questão eleitoral é complicada para Zelensky. Como a Ucrânia entrou em lei marcial ao ser invadida pelos russos em 24 de fevereiro de 2022, pela Constituição local os pleitos foram suspensos. Seu mandato venceu em maio do ano passado, e a partir daí Vladimir Putin passou a insistir na hipótese de que o rival não teria legitimidade para negociar um acordo de paz, chegando a sugerir que o Parlamento do vizinho o removesse do cargo.

A resposta do ucraniano é óbvia, citando a legislação local. Mas o fato é que a pressão doméstica sobre seu apetite pelo poder gera estranhamentos de tempos em tempos. Em agosto, quando tentou tirar poderes de agências investigativas anticorrupção, Zelensky enfrentou os primeiros protestos grandes de rua desde o início da guerra, sendo obrigado a recuar.

O presidente segue popular. Segundo pesquisa feita em setembro pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 59% dos ucranianos confiavam nele, ante 34% que diziam o contrário. Por outro lado, sua vitória não é considerada uma barbada, em caso de a guerra acabar e o pleito ser retomado. O principal desafiante, segundo pesquisas de opinião, é o ex-chefe das Força Armadas, Valeri Zalujni.

O general é extremamente popular entre soldados e civis, e foi exonerado no ano passado devido a divergências públicas com Zelensky, que insistiu numa contraofensiva muito ampla em 2023 que acabou fracassando e custando a iniciativa de Kiev em seu próprio solo.