Ministério do Comércio da China reitera cooperação com EUA

O Ministério do Comércio da China afirmou, nesta quarta-feira (24), que busca reforçar a cooperação econômica com os Estados Unidos e proteger os direitos de empresas chinesas que atuam no país. Em comunicado, a pasta destacou que, em encontro realizado com representantes de companhias chinesas de setores como finanças, logística, telecomunicações, energia e saúde, o ministro Wang Wentao pediu que os empresários "mantenham o foco na diversificação e na conformidade regulatória".

Segundo o ministério, Wentao ressaltou que "a liderança estratégica dos dois chefes de Estado apontou os princípios e a direção para o desenvolvimento das relações econômicas e comerciais entre China e EUA", e que recentes negociações bilaterais produziram "importantes consensos" que ajudaram a estabilizar o relacionamento. O ministro elogiou o desempenho das empresas chinesas nos EUA, apesar de um ambiente global marcado por "choques graves do unilateralismo e do protecionismo".

O comunicado acrescenta que o governo chinês "valoriza profundamente o desenvolvimento das empresas chinesas nos Estados Unidos" e seguirá empenhado em "estabilizar a cooperação econômica e comercial bilateral, defender resolutamente os direitos legítimos das companhias da China e criar um bom ambiente para a cooperação de benefício mútuo".