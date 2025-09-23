Trump diz que imigração ilegal arruína o Ocidente e acusa ONU de financiar 'ataque'

O presidente Donald Trump, usou seu discurso na ONU nesta terça-feira (23) para atacar a política migratória europeia e criticar a própria organização. Ele afirmou que a "imigração ilegal está arruinando os países do Ocidente" e acusou a ONU de estar "financiando um ataque contra as nações ocidentais".

Segundo Trump, a Europa enfrenta "grandes problemas" e está sendo "destruída" por imigrantes ilegais, enquanto líderes locais, presos a um "discurso politicamente correto", não agem para conter a crise. "Seus países estão indo para o inferno com imigrantes ilegais".

Trump voltou a afirmar que "vários barcos com drogas estão saindo da Venezuela em direção aos EUA" e acusou Nicolás Maduro, presidente do país, de liderar cartéis e redes de tráfico no país.

Em relação ao conflito na Ucrânia, ele afirmou que os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm direito de derrubar drones russos que violarem seus territórios. Em coletiva antes de reunião bilateral com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelesnky, Trump afirmou que o apoio dos EUA no combate de drones russos em países da Otan "depende do caso".

Perguntado sobre as falas do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, de que a Hungria não irá cessar a compra de petróleo russo, o republicano comentou que o país precisa parar com essa ação e que "Orbán é um bom amigo".

Republicano sugeriu ainda que a Ucrânia poderia não apenas recuperar todo o território perdido para a Rússia, mas também avançar além das fronteiras originais. "A Ucrânia poderia recuperar seu país em sua forma original e, quem sabe, talvez até ir além disso!", escreveu em publicação na Truth Social, ao afirmar que Kiev teria condições de vencer o conflito contra os russos com apoio europeu.

Trump argumentou que, diante do cenário militar e econômico, "a Ucrânia, com o apoio da União Europeia (UE), está em posição de lutar e vencer toda a Ucrânia de volta em sua forma original".