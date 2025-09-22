Supertufão atinge Ásia e provoca fechamento de aeroportos, escolas e escritórios

A aproximação do supertufão Ragasa das Filipinas fez com que escolas e escritórios fechassem as portas e milhares de pessoas deixassem suas casas nesta segunda-feira (22). Medidas também foram adotadas em Taiwan, Hong Kong, Macau e no sudeste da China.

O Ragasa tinha ventos de 215 km/h, com rajadas de até 295 km/h, quando atingiu a ilha de Panuitan, na província de Cagayan, no norte das Filipinas, segundo meteorologistas da região. Ciclones tropicais com ventos de 185 km/h ou mais são classificados como supertufões no país, uma designação adotada há alguns anos para enfatizar a urgência associada a tais eventos climáticos extremos.

A previsão é de que o Ragasa permaneça no mar da China Meridional pelo menos até esta quarta-feira (24), e passe pelo Sul de Taiwan e Hong Kong antes de atingir o território chinês. A Administração de Serviços Atmosféricos, Geofísicos e Astronômicos das Filipinas (Pagasa, na sigla em inglês) alertou para inundações costeiras e afirmou que "há um alto risco de tempestades com ondas que podem atingir mais de 3 metros nas próximas 24 horas nas localidades costeiras baixas ou expostas" das províncias de Cagayan, Batanes, Ilocos Norte e Ilocos Sur.

A energia elétrica foi cortada na ilha de Calayan e em toda a província montanhosa de Apayao, a oeste de Cagayan, informaram autoridades. Não houve relatos de vítimas ou danos adicionais causados pelo Ragasa, chamado localmente de Nando.

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Junior, suspendeu as atividades do governo e as aulas na capital e em 29 províncias na principal região Norte de Luzon, nesta segunda-feira. Mais de 8,2 mil pessoas foram levadas para locais seguros em Cagayan, enquanto 1,2 mil foram para abrigos de emergência em Apayao, região propensa a enchentes repentinas e deslizamentos de terra. O Ragasa é o 14º evento climático extremo a atingir as Filipinas neste ano.