Brasil barra EUA de reunião sobre democracia em Nova York, às margens da Assembleia da ONU

O Brasil barrou os Estados Unidos (EUA) da reunião "Democracia Sempre" realizada às margens da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem.

Os EUA foram convidados para a reunião do ano passado, idealizada por Brasil e Espanha. Neste ano, no entanto, os americanos não estão entre os cerca de 30 convidados – entre eles, os organizadores – Uruguai, Colômbia e Chile, além de Espanha e Brasil e nações como Alemanha, Canadá, França, México, Noruega, Quênia, Senegal, Timor Leste. Também devem ser chamados um representante da União Europeia, António Guterres, secretário-geral da ONU.

Segundo um funcionário do governo brasileiro, apenas países que são democráticos são chamados, e não "tem condições" de convidar um país que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras.

A cúpula tem como temas principais democracia, combate à desigualdade e à desinformação. O presidente Lula participou de uma reunião do Democracia Sempre no Chile, em julho. Na conclusão do encontro, os líderes divulgaram um comunicado reafirmando seu compromisso "com a defesa da democracia, o multilateralismo, e o trabalho conjunto para abordar as causas estruturais que solapam as instituições democráticas, seus valores e legitimidade".