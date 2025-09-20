Porto Alegre,

Publicada em 20 de Setembro de 2025 às 18:18

Brasil barra EUA de reunião sobre democracia em Nova York, às margens da Assembleia da ONU

Segundo um funcionário do governo brasileiro, país não será chamado porque teve uma virada extremista

Jim Watson/AFP/JC
Agências
O Brasil barrou os Estados Unidos (EUA) da reunião "Democracia Sempre" realizada às margens da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, na semana que vem.
Os EUA foram convidados para a reunião do ano passado, idealizada por Brasil e Espanha. Neste ano, no entanto, os americanos não estão entre os cerca de 30 convidados – entre eles, os organizadores – Uruguai, Colômbia e Chile, além de Espanha e Brasil e nações como Alemanha, Canadá, França, México, Noruega, Quênia, Senegal, Timor Leste. Também devem ser chamados um representante da União Europeia, António Guterres, secretário-geral da ONU.
Segundo um funcionário do governo brasileiro, apenas países que são democráticos são chamados, e não "tem condições" de convidar um país que teve uma virada extremista e cujo governo está questionando a democracia e as eleições brasileiras.
A cúpula tem como temas principais democracia, combate à desigualdade e à desinformação. O presidente Lula participou de uma reunião do Democracia Sempre no Chile, em julho. Na conclusão do encontro, os líderes divulgaram um comunicado reafirmando seu compromisso "com a defesa da democracia, o multilateralismo, e o trabalho conjunto para abordar as causas estruturais que solapam as instituições democráticas, seus valores e legitimidade".

