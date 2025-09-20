Porto Alegre,

Publicada em 20 de Setembro de 2025 às 16:11

Venezuela deve aceitar seus presos de volta imediatamente, diz Trump

Presidente americano também quer que venezuelanos que estão em instituições para tratamento de saúde mental nos EUA sejam remetidos de volta ao país de origem

David Dee Delgado/AFP/JC
Agências
Em nova ofensiva contra a Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (20), que o país deve aceitar imediatamente seus presos e pessoas que estão atualmente em instituições para tratamento de saúde mental mantidos, indevidamente, em solo americano.
 "Milhares de pessoas foram gravemente feridas e até mortas por esses 'monstros'", afirmou o republicano, por meio de post na rede social Truth. "Tirem esses monstros de nosso país agora mesmo ou o preço que pagarão será incalculável", ameaçou Trump.

