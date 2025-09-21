Marca chinesa de carros de luxo Denza anuncia chegada ao Brasil em outubro

A marca chinesa de carros de luxo Denza, parte do grupo Build Your Dreams (BYD), focado em mobilidade de alta tecnologia, chegará oficialmente ao Brasil em outubro próximo, consolidando sua estratégia de expansão na América Latina, anunciou a empresa nesta quinta-feira.

A montadora detalhou em comunicado que seus primeiros veículos começarão a ser disponibilizados no Brasil em outubro, onde também abrirá concessionárias. Werner Schaal, diretor comercial da Denza Brasil, explicou que a marca oferecerá ao público brasileiro uma oferta diferenciada. "Nosso lema é 'Tecnologia impulsiona elegância'", disse Schaal, acrescentando que o objetivo é "atrair um consumidor exigente que exige inovação, luxo e design, com o melhor da engenharia internacional".

Brasil, o maior mercado automotivo da América Latina, tornou-se um importante destino para montadoras chinesas como a BYD e a Great Wall Motor (GWM), que inauguraram fábricas nos estados da Bahia e São Paulo, respectivamente.

De acordo com o comunicado da Denza, o lançamento contará com a presença do fundador e CEO global da BYD, Wang Chuanfu, e apresentará o Z9GT, um cupê esportivo 100% elétrico, juntamente com o SUV premium B5.

O Denza Z9GT, desenvolvido sob a direção do designer alemão Wolfgang Egger, combina um perfil aerodinâmico com proporções inspiradas na estética clássica e tecnologias avançadas, como a plataforma e³, que inclui assistência automática de estacionamento em vagas apertadas. A primeira aparição pública da marca no Brasil ocorreu durante o 50º aniversário da revista de moda "Vogue", realizado na Estação das Artes, em São Paulo.