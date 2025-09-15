Diretor do FBI será ouvido no Congresso após erro na investigação da morte de Charlie Kirk

Horas após o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk, o diretor do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o FBI, Kash Patel, disse que o suspeito do crime estava sob custódia. No entanto, o atirador não estava. Os dois homens que haviam sido detidos foram rapidamente liberados e as autoridades de Utah reconheceram que o atirador continuava foragido.

A falsa garantia foi mais do que um deslize. Ela destacou a incerteza em torno da liderança de Patel no FBI, quando a credibilidade do departamento - e a do próprio Patel - estão sob pressão extraordinária.

Patel agora se aproxima das audiências de supervisão do Congresso dos Estados Unidos, que devem ocorrer nesta terça-feira e quarta-feira, nas quais enfrentará não apenas perguntas sobre essa investigação, mas dúvidas mais amplas sobre se ele pode estabilizar uma agência federal de aplicação da lei fragmentada por disputas políticas e turbulências internas.

Os democratas estão prontos para pressionar Patel sobre a demissão de executivos seniores que gerou um processo judicial, sua insistência nas queixas do presidente americano Donald Trump relacionadas à Rússia, mesmo depois do fim da investigação, e uma reorganização de recursos que priorizou a luta contra a imigração ilegal e os crimes nas ruas, embora o FBI tenha sido definido por décadas por seu trabalho em ameaças complexas, como contra a espionagem e a corrupção pública.

Isso se soma às questões sobre o tratamento dado aos arquivos do caso de exploração sexual de Jeffrey Epstein, a adição de um codiretor adjunto para trabalhar ao lado do diretor adjunto Dan Bongino e o uso de polígrafos em alguns agentes nos últimos meses para identificar fontes de vazamentos. Os republicanos, por sua vez, provavelmente se unirão em sua defesa ou redirecionarão os holofotes para os críticos do FBI.

As audiências oferecerão a Patel seu palco mais importante até agora e, talvez, o teste mais claro para saber se ele pode convencer o país de que o FBI, sob sua supervisão, pode evitar agravar seus erros em um momento de violência política e desconfiança crescente.