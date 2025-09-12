Trump agora diz que paciência com Putin está acabando

Pressionado pela Europa por sua complacência com Vladimir Putin, o presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (12) que sua paciência com presidente russo está acabando. "Meio que está acabando, e acabando rapidamente", disse à Fox News.

É um roteiro conhecido. Trump já emitiu vários ultimatos a Putin, visando que o colega aceite uma trégua na Guerra da Ucrânia, só para depois contemporizar. No caso mais vistoso, disse em julho que daria um prazo final para isso, só para em agosto convidar o russo para uma visita grandiosa ao Alasca.

Logo depois do episódio, em 15 de agosto, o americano recebeu na Casa Branca Volodimir Zelenski e líderes europeus, e anunciou uma cúpula tipartite dele com os rivais. Depois, o formato reuniria só o russo e o ucraniano e, por fim, ele disse que "daria uma ou duas semanas" para ver o que Putin faria.

Isso expirou e nada aconteceu, apesar de o Departamento do Tesouro ter dito estar pronto para aplicar sanções econômicas novas para pressionar Moscou. Trump repetiu à Fox News que os setores bancário e de petróleo russo podem ser atingidos. Só que a situação se agravou nesta semana.

Na quarta (10), 21 drones russos que participavam teoricamente de um ataque à Ucrânia cruzaram a fronteira e violaram o espaço aéreo da Polônia, membro da Otan, aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

A Rússia disse que foi um acidente, versão que Trump comprou na quinta (11), quando disse que o incidente "parece ter sido um erro". Antes, ele havia postado uma mensagem ambígua sobre o episódio, que podia ser lida como uma sugestão de que a reação europeia era exagerada.

Na entrevista desta sexta, Trump disse algo incompreensível ao ser questionado sobre o tema. "Não vou defender ninguém, exceto a Polônia. Eles [drones] foram derrubados e caíram em uma área, mas você não deveria estar perto da Polônia de qualquer maneira."

A Polônia não havia gostado antes e, também nesta sexta, o chanceler Radoslaw Sikorski disse que discordava de Trump. Para ele, a incursão foi intencional. Até aqui, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse não te certeza do que aconteceu, mas ele concederá uma entrevista nesta sexta para falar do assunto.

No resto da Europa, a avaliação de que Moscou estava testando a rapidez de reação da Otan, que mobilizou caças para pela primeira vez desde o início da guerra em 2022 derrubar drones russos em seu espaço aéreo, é consensual.

Para completar, Moscou iniciou esta sexta um megaexercício militar perto da fronteira ocidental, em conjunto com a aliada Belarus. E o Kremlin anunciou que as conversas diretas com a Ucrânia "estão pausadas".

Resta agora saber se Trump apenas seguirá se queixando ou tomará alguma medida. As sanções mais duras que já ameaçou seriam contra países aliados de Moscou que compram energia russa. No caso do petróleo, China e Índia ficam com mais de 80% da produção do país de Putin, e o Brasil leva quase 15% do diesel.

Os indianos já foram punidos pela compra de forma arbitrária, com uma sobretaxa de importação de 50% aplicada pelos EUA. Nenhum europeu comprador de energia russa foi afetado, assim como a China.

Em campo, a guerra segue. A Ucrânia lançou uma grande quantidade de drones contra a Rússia nesta noite, com monitores apontando até 300 aparelhos. Ao menos sete deles foram derrubados rumo a Moscou e, segundo as forças de Kiev, o principal porto de exportação de petróleo do Báltico russo, em Primorsk, foi atingido pela primeira vez.

Na mão inversa, além de ataques aéreos, os russos anunciaram a conquista de mais uma cidade na região de Dnipropetrovsk, no centro do país, que não faz parte da lista de desejos de Putin para encerrar o conflito.