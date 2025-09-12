Suspeito de matar Charlie Kirk é preso e identificado em Utah

O governador de Utah, Spencer Cox, confirmou em entrevista coletiva sexta-feira (12) a identidade do suspeito de assassinar Charlie Kirk, influenciador aliado de Donald Trump morto durante evento na Universidade do Vale de Utah, na quarta-feira (10). O suspeito chama-se Tyler Robinson, de Utah, e foi entregue por membros de sua família

A polícia local afirmou que Robinson teria sido denunciado por conhecido da família para o qual o suspeito teria confessado o crime ou "implicado que havia cometido" o atentado.

Cox afirmou que o suspeito chegou na universidade às 8h29 da manhã, cerca de quatro horas antes do ataque, dirigindo um Dodge Challenger. Segundo o governador, cápsulas de munições encontradas no local do atentado tinham inscrições em que se lia "Ei, fascista, pega essa", "Se você está lendo isso, você é gay haha" e a letra da canção "Bella ciao", que era um hino da resistência italiana contra o fascismo e o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

Cox diz ainda que acredita que o suspeito agiu sozinho. Robinson está detido na cadeia do condado de Washington, no sul do estado de Utah, onde ele morava com a família, segundo o governador. Cox disse ainda que Robinson não era estudante da Universidade do Vale de Utah, onde o atentado ocorreu.

O governador afirmou que a família de Robinson disse que o jovem teria se radicalizado ultimamente, demonstrando estar "cheio de ódio". Os investigadores também conversaram com o colega de quarto de Robinson, que permitiu que a polícia visse e tirasse fotos de mensagens que envolveriam Robinson no Discord, nas quais ele mencionava etapas para conseguir um fuzil.

De acordo com o diretor do FBI, Kash Patel, as investigações sobre o assassinato ainda estão em andamento.

Após dar os detalhes da prisão, o governador do Estado se emocionou ao falar sobre os significados do atentado. "Aos meus jovens amigos por aí, vocês estão herdando um país em que política parece ser ódio. Parece que ódio é a única opção. Mas podemos escolher um caminho diferente", disse.

"Sua geração tem uma oportunidade de construir uma cultura muito diferente do que estamos sofrendo agora. Não fingindo que diferenças não importam, mas abraçando nossas diferenças e tendo essas conversas duras. Eu acho que precisamos de mais clareza moral agora. Escuto o tempo todo que palavras são violência. Palavras não são violência. Violência é violência. E há uma pessoa responsável pelo que aconteceu aqui, e essa pessoa está agora detida e será acusada e responsabilizada em breve", disse Cox.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos havia afirmado que o suspeito de assassinar Kirk, aliado do republicano, havia sido detido. "Acho que nós pegamos ele", disse Trump. Em programa ao vivo da rede Fox News, o republicano afirmou ainda que uma pessoa próxima do suspeito o teria denunciado. Trump disse esperar que o suspeito pegue pena de morte.

As autoridades dos Estados Unidos divulgaram na noite desta quinta-feira (11) um vídeo do suspeito de assassinar Kirk mais de 24 horas depois do atentado.

No vídeo, o homem, que utiliza roupas semelhantes a outras fotos que haviam sido divulgadas pela polícia federal americana, pula um telhado de cerca de 5 metros. Ele parece derrubar algo pequeno, recuperar o objeto e sair correndo. Depois, parece caminhar, antes de sair da imagem da câmera de segurança. Do lado direito da tela, embaixo de uma árvore, é possível ver uma pessoa andando enquanto o suspeito foge, mas esta pessoa parece não perceber a movimentação.

Nas fotos divulgadas na noite desta quinta-feira (11), é possível ver um homem aparentemente jovem, usando um boné, uma calça escura e uma camiseta preta de manga longa, com uma bandeira americana, uma águia e as expressões "land of the free" e "home of the brave" (terra dos livres e lar dos corajosos), frases que encerram o hino dos EUA.

Não é possível ver o homem carregando armas, mas ele levava mochila que parece estar cheia, de acordo com as imagens.

O atirador matou Kirk com um tiro no pescoço enquanto o influenciador participava de debate na Universidade do Vale de Utah. Kirk ficou famoso justamente por esse tipo de evento, em que filmava debates com estudantes.

Mais cedo nesta quinta, o FBI já havia divulgado uma foto do suspeito e afirmou ter encontrado uma arma que acredita ter sido usada no assassinato.

"Hoje encontramos o que acreditamos ser a arma usada. É uma 'bolt action rifle' [um tipo de fuzil]. Foi encontrada em uma área de mata. Os investigadores também coletaram impressões digitais", disse o agente especial do FBI, Robert Bohls, em entrevista.

Uma porta-voz da universidade, Ellen Treanor, disse que Kirk foi atingido pelos disparos 20 minutos depois de começar a falar em público, e que os tiros vieram de um edifício a cerca de 180 metros de distância.

Patel, o diretor do FBI, havia dito inicialmente que o atirador tinha sido preso e agradeceu a colaboração da polícia local, sem dar mais detalhes sobre a identidade do suspeito. Horas depois, entretanto, Patel recuou e disse que o suspeito detido foi solto após interrogatório. O governador, o republicano Spencer Cox, afirmou que havia "uma pessoa suspeita" detida, sem especificar. Cox afirmou ainda que o agressor agiu sozinho.

Em imagens nas redes sociais do momento do disparo, é possível ver Kirk em um palco montado debaixo de uma tenda. Após um barulho de tiro, o influenciador se inclina para o lado e leva a mão ao pescoço, já perdendo muito sangue. Depois, o público começa a correr em desespero. Havia cerca de 3 mil pessoas no evento.