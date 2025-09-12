Suspeito de assassinar Charlie Kirk é identificado como estudante de 22 anos

O suspeito acusado de assassinar o influenciador Charlie Kirk foi identificado como o estudante Tyler Robinson, de 22 anos. A informação foi confirmada pelo governador de Utah (EUA), Spencer Cox, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12).

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que o suspeito do crime tinha sido capturado. "Com um alto grau de certeza, nós o temos", anunciou Trump em entrevista ao vivo na Fox News Channel. O governador afirmou que o suspeito indicou a um amigo da família que tinha conexão com o assassinato e que ele possuía posições políticas contrárias ao posicionamento de Kirk.

Kirk foi morto com um único tiro na quarta-feira (10), no que a polícia disse ser um ataque direcionado. O influenciador foi cofundador da organização política sem fins lucrativos Turning Point USA e era um aliado próximo de Trump.

As autoridades recuperaram um rifle de alta potência com ação de ferrolho perto do local e disseram que o atirador pulou de um telhado e desapareceu na floresta após o tiroteio. Kirk estava discursando em um debate organizado pela Turning Point na Utah Valley University no momento do tiroteio. Ele foi levado a um hospital local e declarado morto horas depois.