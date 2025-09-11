Reino Unido demite embaixador britânico nos EUA por ligações com Jeffrey Epstein

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, demitiu nesta quinta-feira (11), o embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, por causa de suas ligações com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Em uma declaração na Câmara dos Comuns do Reino Unido nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Stephen Doughty, disse que a decisão foi tomada após a publicação, nesta semana, de e-mails enviados por Mandelson a Epstein na década de 2000, nos quais ele dava seu apoio ao empresário, mesmo quando ele enfrentava a prisão por crimes sexuais.

Doughty disse que os e-mails mostravam que a "profundidade e extensão" do relacionamento de Mandelson com Epstein era "materialmente diferente" do que se sabia quando ele foi nomeado embaixador em Washington no ano passado, após a vitória eleitoral do Partido Trabalhista.

'Tenho uma grande admiração por você'

Mandelson, que assumiu o cargo em fevereiro deste ano após um processo de verificação classificado pelo governo britânico como "extenso", expressou seu profundo pesar por suas ligações anteriores com Epstein e disse que não sabia nada sobre suas atividades criminosas.

"À luz das informações adicionais contidas nos e-mails escritos por Peter Mandelson, o primeiro-ministro pediu ao ministro das Relações Exteriores que o retirasse do cargo de embaixador nos Estados Unidos", disse Doughty.

Em particular, ele apontou a sugestão de Mandelson de que a primeira condenação de Epstein em 2008 foi "injusta e deveria ser contestada".

O jornal britânico The Sun publicou nesta quarta-feira, 10, e-mails nos quais, segundo a reportagem, Mandelson dizia a Epstein para "lutar por uma libertação antecipada" pouco antes do empresário ser condenado a 18 meses de prisão.

"Tenho uma grande admiração por você", disse Mandelson a Epstein antes de ele começar a cumprir sua pena por solicitar serviços de prostituição a uma menor.

A decisão de demitir Mandelson vem apenas um dia depois de Starmer dizer que tinha "confiança" nele. É o mais recente golpe para o primeiro-ministro antes da visita oficial do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Reino Unido na próxima semana, que provavelmente será recebida com protestos e alguma controvérsia. Na semana passada, Starmer também viu sua vice-primeira-ministra, Angela Rayner, renunciar por causa de um erro fiscal na compra de uma casa.

O governo britânico disse que o vice-chefe de missão do Reino Unido em Washington, James Roscoe, atuará como embaixador interino e supervisionará a visita de Estado de Trump. Roscoe é um diplomata de carreira e ex-chefe de comunicações da rainha Elizabeth II, que morreu em 2022.

'Príncipe das Trevas'

Starmer está sendo cada vez mais questionado, principalmente por causa da nomeação de Mandelson, que já se envolveu em outras polêmica e renunciou duas vezes ao governo do ex-primeiro-ministro Tony Blair em 1998 e 2001.

Após sua segunda renúncia do governo de Blair, Mandelson tornou-se comissário europeu quando o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, antes de retornar à política britânica de primeira linha em 2008 para servir sob o sucessor de Blair, Gordon Brown.

A experiência de Mandelson em comércio foi considerada um grande trunfo na tentativa de persuadir o governo Trump a não impor tarifas pesadas sobre produtos britânicos, e pareceu valer a pena quando os países chegaram a um acordo comercial em maio, embora alguns detalhes do acordo ainda não tenham sido finalizados.

Ele também é um habilidoso - e os críticos dizem que implacável - operador político, cujo domínio das intrigas políticas lhe rendeu o apelido de "Príncipe das Trevas".

É raro que um político, em vez de um funcionário público de carreira, receba um cargo importante de embaixador do Reino Unido. O ex-legislador de centro-esquerda não era um emissário óbvio para o governo Trump. Mandelson certa vez chamou Trump de "perigo para o mundo" - palavras que mais tarde ele disse terem sido "imprudentes e erradas".

O foco em Mandelson por causa de suas ligações com Epstein se acentuou esta semana depois que os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram um álbum entregue a Epstein no seu aniversário de 50 anos, em 2003 - época em que ele era visto como um financista rico e bem relacionado. Nesse álbum, Mandelson chamou Epstein de "meu melhor amigo" em uma nota manuscrita.

Outros supostos colaboradores do álbum, compilado pela ex-namorado de Epstein, Ghislaine Maxwell - condenada a 20 anos de prisão em 2022 -, foram o próprio Trump, o ex-presidente Bill Clinton e o advogado Alan Dershowitz, na seção "amigos", e incluíam outras cartas com linguagem sexualmente provocativa.

Epstein tirou a própria vida na prisão em agosto de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual, mais de uma década após sua condenação.