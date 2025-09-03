Vladimir Putin afirma que está disposto a se reunir com Zelensky

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou, nesta quarta-feira (3), estar disposto a se reunir com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir uma solução para o conflito entre os dois países, mas impôs que o encontro ocorra em Moscou. Em coletiva de imprensa em Pequim, onde participou nas comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, Putin confirmou que o líder norte-americano, Donald Trump, lhe pediu para se reunir com Zelensky.

"Donald me pediu para realizar a reunião, se possível. Respondi que sim, é possível", indicou o líder russo. Putin disse que nunca descartou a possibilidade de um encontro com o homólogo ucraniano, embora tenha questionado se a reunião faria "algum sentido".

Ao mesmo tempo, Putin voltou a colocar em causa a legitimidade de Zelensky ao manter-se no cargo para além do seu mandato. "Todo país tem o direito de garantir sua segurança, inclusive a Ucrânia. Mas nenhum país pode tentar fazê-lo às custas da segurança de outro. Na Rússia, sempre nos opusemos à ideia da Ucrânia se integrar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", afirmou.

Putin chegou a sugerir que esse encontro poderia ocorrer em Moscou. "Acredito que há uma luz no fim do túnel. Vamos ver como a situação se desenvolve. Se não, então teremos que resolver as tarefas que temos pela frente pela força das armas", disse.

Enquanto isso, Zelensky busca reforçar laços com autoridades europeias em uma reunião com delegações de países nórdicos e bálticos na Dinamarca nesta quarta. Ele solicita que os aliados aumentem a pressão sobre o Kremlin.