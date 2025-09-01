Javier Milei muda feriados para forçar fins de semana prolongados

O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a alteração de datas de feriados que caiam aos finais de semana para forçar feriados prolongados. A medida visa estimular o turismo doméstico.

Feriados que caírem no final de semana na Argentina serão movidos. A data passará a ser na sexta-feira imediatamente anterior ou na segunda posterior ao dia original. A ação foi adotada por uma resolução do governo federal. Ela havia sido anunciada pelo presidente argentino e foi publicada e assinada pelo chefe de gabinete de ministros no último dia 28 de agosto.



A mudança acontece para estimular o turismo interno. A justificativa do governo consta na resolução 139/2025.