Javier Milei muda feriados para forçar fins de semana prolongados

O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a alteração de datas de feriados que caiam aos finais de semana para forçar feriados prolongados. A medida visa estimular o turismo doméstico.
Feriados que caírem no final de semana na Argentina serão movidos. A data passará a ser na sexta-feira imediatamente anterior ou na segunda posterior ao dia original. A ação foi adotada por uma resolução do governo federal. Ela havia sido anunciada pelo presidente argentino e foi publicada e assinada pelo chefe de gabinete de ministros no último dia 28 de agosto.
A mudança acontece para estimular o turismo interno. A justificativa do governo consta na resolução 139/2025.
A mudança acontece para estimular o turismo interno. A justificativa do governo consta na resolução 139/2025.
LEIA TAMBÉM: Milei diz que afirmações de propina atribuídas à irmã são mentira
O Governo também quer favorecer setores estratégicos. Ainda segundo o texto da resolução, a mudança na data dos feriados visa beneficiar setores como gastronomia, transporte e o comércio regional.
Não possibilitar a modificação vai contra o objetivo dos feriados de gerar períodos de descanso estendidos, argumentou o governo à mídia local.
A mudança na data dos feriados não atinge os chamados "feriados imóveis". Alguns exemplos destes são o Carnaval e o Natal. O primeiro a ser alterado acontecerá no dia 12 de outubro, em que se comemora o Dia do Respeito à Diversidade Cultural, que este ano será celebrado no dia 10 do mesmo mês.
O Governo também quer favorecer setores estratégicos. Ainda segundo o texto da resolução, a mudança na data dos feriados visa beneficiar setores como gastronomia, transporte e o comércio regional.
Não possibilitar a modificação vai contra o objetivo dos feriados de gerar períodos de descanso estendidos, argumentou o governo à mídia local.
A mudança na data dos feriados não atinge os chamados "feriados imóveis". Alguns exemplos destes são o Carnaval e o Natal. O primeiro a ser alterado acontecerá no dia 12 de outubro, em que se comemora o Dia do Respeito à Diversidade Cultural, que este ano será celebrado no dia 10 do mesmo mês.
Agências