Há 80 anos, bomba atômica destruía Hiroshima

"Meu Deus, o que nós fizemos? Quantos nós matamos?", escreveu em agosto de 1945 Robert Lewis, copiloto do avião americano que havia lançado no dia 6 daquele mês a primeira bomba atômica empregada em guerra na história, sobre Hiroshima, no Japão.

A cidade portuária foi incinerada. Com ela, foram queimados metade dos 140 mil mortos no ataque; o restante padeceu sob os efeitos de queimaduras e da radiação.

Três dias depois, a conta da "Morte, a Destruidora de Mundos" evocada do clássico hindu "Bhagavad Gita" pelo norte-americano J. Robert Oppenheimer ao ver o poder da arma que criara, subiu para talvez 200 mil com a obliteração de Nagasaki.

Passados 80 anos, o saldo dos dois únicos empregos em guerra dos mais potentes armamentos já desenvolvidos permaneceu congelado, ainda que os números finais sejam imprecisos. Até aqui, a bomba ganhou mais potência e versatilidade, mas nunca mais foi jogada sobre seres humanos.

Isso e o fato de que há hoje nove potências nucleares, e não as dezenas que o governo norte-americano antevia nos anos 1960, sugerem um sucesso na contenção da proliferação do meio de destruição em massa. Para a maioria absoluta dos especialistas no assunto, porém, apenas escamoteiam uma realidade sombria: a histeria da aniquilação iminente percebida na Guerra Fria foi primeiro substituída pela negação, no período após o fim da União Soviética em 1991, e agora por uma normalização da bomba pelos países que a operam e não pretendem deixá-la de lado.

Exemplos não faltam. Donald Trump, em seu primeiro mandato, ampliou os cenários em que é possível empregar a bomba e retirou os Estados Unidos de 2 dos 3 tratados de controle de armas que garantiram a estabilidade nos pós-Guerra Fria. Na semana passada, o republicano ameaçou Moscou com submarinos nucleares.

A Rússia de Vladimir Putin, por sua vez, usou a carta nuclear desde o discurso em que anunciou a invasão da Ucrânia, em 2022. As ameaças serviram para moderar o apoio ocidental a Kiev.

Franceses e britânicos, donos respectivamente do quarto e do quinto maiores arsenais atômicos, resolveram unificar suas operações buscando dissuadir a Rússia.

Enquanto isso, Putin colocou armas nucleares na vizinha Belarus, fazendo a Polônia pedir o mesmo aos EUA. Putin também assinou um pacto de defesa mútua com a ditadura da Coreia do Norte, país que dia sim, dia sim ameaça Seul com fogo nuclear.

A China, sempre num discreto terceiro lugar no ranking em que Rússia e EUA somam 87% das 12.241 ogivas contadas pela referencial FAS (Federação dos Cientistas Americanos, na sigla inglesa), acelerou sua produção de bombas, chegando a 600 neste ano.

O Pentágono, que diz temer um ataque conjunto de Pequim e das aliadas Moscou e Pyongyang, fala que os chineses podem chegar ao nível russo e norte-americano de cerca de 1.500 ogivas operacionais para uso imediato.

Talvez tão preocupante como essas preparações há o fato de que os conflitos atuais envolvem diretamente potências atômicas. A Ucrânia lança drones contra a Rússia, enquanto o Irã, de resto bombardeado por Israel e EUA para não ter a bomba, ataca o Estado judeu, detentor de 90 ogivas. Índia e Paquistão, ambas nuclearmente armadas, foram às vias de fato em uma curta guerra neste ano.

Isso tira força do argumento segundo o qual a dissuasão nuclear, o temor de uma nova Hiroshima, é perfeita. Não por acaso, o ponteiro do simbólico Relógio do Juízo Final, da ONG Boletim dos Cientistas Atômicos, chegou neste ano ao pior nível da história. A Otan vê potencial de uma guerra com Moscou até 2030 e se prepara para isso.