Avião militar cai em escola em Bangladesh e deixa ao menos 19 mortos

Ao menos 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta segunda-feira (21) após a queda de uma aeronave de treinamento da Força Aérea de Bangladesh no campus de uma escola em Daca, capital do país, logo após a decolagem. O piloto está entre os mortos, de acordo com autoridades locais. Esse é o acidente aéreo mais mortal da história recente na capital de Bangladesh. Militares e um oficial do corpo de bombeiros informaram que a aeronave F-7 BGI, de fabricação chinesa, caiu no campus da Milestone School and College, no bairro de Uttara, no início da tarde, quando os alunos estavam assistindo às aulas. LEIA TAMBÉM: Índia e Coreia do Sul determinam inspeção em jatos da Boeing O corpo de bombeiros e a defesa civil disseram que a maioria dos mortos eram estudantes e que 116 pessoas foram resgatadas com ferimentos - muitas delas, com queimaduras. O governo anunciou um dia de luto nacional nesta terça-feira, 22, com bandeiras hasteadas a meio-mastro em todo o país. Os militares disseram que o jato decolou da base aérea de Kurmitola, em Daca, às 13h06min no horário local (04h06min no horário de Brasília), e caiu logo depois, pegando fogo imediatamente. O governo disse que a aeronave "sofreu um mau funcionamento técnico", mas que um comitê de alto nível da Força Aérea conduziria uma investigação para determinar a causa. O tenente de voo Md. Toukir Islam fez "todos os esforços para desviar a aeronave de áreas densamente povoadas em direção a um local menos habitado", disseram os militares. "Infelizmente, a aeronave se chocou contra um prédio de dois andares" dentro da escola. O líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, prometeu uma investigação, expressando seu profundo pesar pelo "acidente de partir o coração" na Milestone School and College. Em uma declaração, ele lamentou a perda "irreparável" sofrida pelo "pessoal da Força Aérea, alunos, pais, professores, funcionários e outros", afirmando ser "um momento de profunda tristeza nacional". O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, expressou choque e tristeza pelo "trágico acidente aéreo em Daca" que resultou na perda de muitas vidas, inclusive de jovens estudantes.