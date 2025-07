Forças sírias deixam província do Sul após acordo de cessar-fogo com drusos

A Síria retirou suas tropas da província de Sweida nesta quinta-feira (17), após quatro dias de conflito nesse reduto druso no Sul do país deixarem centenas de mortos. Segundo o presidente Ahmed al-Sharaa, o recuo tenta evitar uma guerra com Israel, que bombardeou Damasco na véspera sob a justificativa de proteger a minoria.

Sharaa afirmou que deu "prioridade ao interesse dos sírios, em vez de caos e destruição", evitando "uma nova guerra de grande alcance". Apesar da concessão, ele acusou Israel de buscar "desmantelar a unidade" de seu povo. "Tel Aviv constantemente visou nossa estabilidade e criou discórdia entre nós desde a queda do regime anterior", afirmou.

Segundo o presidente sírio, agora "as facções locais e os xeques drusos" assumirão a responsabilidade pela segurança em Sweida. A minoria, cuja religião deriva do islamismo xiita, é uma importante minoria do Oriente Médio - antes da guerra civil síria, iniciada em 2011, havia 700 mil drusos no país.

Sharaa enfrenta desconfiança do Ocidente e especialmente de Israel desde que assumiu o poder após a queda do ditador Bashar al-Assad, em dezembro. Ex-membro de um grupo ligado ao Estado Islâmico e à Al Qaeda, ele tenta minimizar o seu passado jihadista e promete proteger as minorias da Síria, formada por um complexo mosaico de etnias, religiões e grupos armados remanescentes de 14 anos de guerra civil.

Em seu pronunciamento, ele disse que proteger os cidadãos drusos e seus direitos era uma prioridade, rejeitou qualquer tentativa de arrastá-los para o controle de uma "parte externa" e disse que vai exigir uma prestação de contas pelas agressões contra o grupo, "que está sob a proteção e responsabilidade do Estado".

Os últimos acontecimentos envolvendo os drusos, porém, colocam a garantia em xeque. Com a retirada das tropas, os moradores, antes escondidos em suas casas, saíram às ruas e encontraram um cenário de destruição. Um fotógrafo da agência de notícias AFP disse ter visto 15 corpos no centro da cidade de Sweida, na província de mesmo nome, sem conseguir verificar se eram civis ou combatentes.

A crise começou no domingo, quando o sequestro de um comerciante druso por combatentes beduínos desencadeou uma onda de violência na região. Um dia depois, o governo sírio enviou forças militares para o Sul para conter o conflito, o que agravou a situação -profundamente desconfiados das autoridades, os líderes das milícias drusas pensaram que as tropas iriam atacá-los e se mobilizaram.

Embora justifique suas ações com a proteção à minoria drusa, Israel é hostil a qualquer presença militar perto de sua fronteira com a Síria, região onde ficam as Colinas de Golã, território sírio controlado por Tel Aviv desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967.