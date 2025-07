Governo Netanyahu enfrenta nova pressão após saída de partido ultraortodoxo

O Partido Judaísmo Unido da Torá (UTJ) deixou a coalizão do governo do primeiro-ministro de Israel, Benjaamin Netanyahu, em meio a uma disputa sobre o alistamento militar obrigatório para os judeus ultraortodoxos.

Seis membros da sigla entregaram durante a madrugada desta terça-feira (14) cartas de renúncias aos cargos que ocupavam em comissões parlamentares e em ministérios. O presidente do UTJ, Yitzhak Goldknopf, já havia renunciado há um mês.

Com a saída, Netanyahu ficará com maioria mínima de 61 assentos no Knesset, como o Parlamento israelense é conhecido, que tem um total de 120 cadeiras. O Shas, outro partido ultraortodoxo e que ocupa 11 cadeiras, pode seguir o mesmo caminho.

A coalizão de Netanyahu, cujo governo é o mais à direita da história de Israel, enfrenta crises internas há meses. No mês passado, os ultraortodoxos ameaçaram votar a favor de uma proposta preliminar para dissolver o Knesset. Caso fosse aprovado, o texto seria um primeiro passo para a realização de eleições antecipadas. No fim, o projeto, apresentado pela oposição, foi rejeitado após receber 61 votos contrários e 53 favoráveis. A situação expôs divisões profundas na coalizão liderada por Netanyahu, que está sob pressão.

Israel teve cinco eleições em menos de quatro anos, o que se explica, em parte, pela dificuldade que principalmente o Likud (o partido de Netanyahu) enfrentou para formar uma coalizão que sustentasse um governo no sistema parlamentarista. Na última delas, em novembro de 2022, o atual premiê só conseguiu isso ao forjar a aliança mais à direita da história do país.

Netanyahu também está sob pressão devido às negociações de cessar-fogo em andamento no Catar. O acordo prevê uma trégua de 60 dias na qual o grupo terrorista Hamas libertaria reféns israelenses vivos e corpos de sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023. Em troca, Tel Aviv determinaria a soltura de palestinos detidos em Israel.

O Hamas, no entanto, exige garantias para o cessar-fogo, incluindo a interrupção dos combates durante as negociações e o retorno do sistema de distribuição de ajuda administrado pela ONU.