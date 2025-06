Sem negociações, Israel e Irã lançam novos ataques neste domingo

Israel e Irã lançaram novos ataques aéreos na tarde deste domingo (15), após fortes ataques ocorridos na madrugada. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, com uma nova onda de ataques na tarde deste domingo. O Exército israelense anunciou que começou a atacar dezenas de instalações de mísseis no oeste do Irã. "A força aérea lançou uma onda de bombardeios contra dezenas de alvos de mísseis terra-terra no oeste do Irã", afirmou o Exército em um comunicado.

Irã anunciou que os sistemas de defesa aérea foram ativados. Segundo informações da mídia local, os sistemas foram acionados em Teerã, capital do Irã, e em Kermanshah, cidade no oeste do país.

O exército israelense também anunciou a chegada de mísseis disparados pelo Irã. As sirenes de alerta aérea soaram neste domingo no norte, centro e em parte do sul de Israel, após o Exército o anúncio das autoridades israelenses.

"As sirenes soaram em várias regiões de Israel após a identificação de mísseis lançados do Irã contra o Estado de Israel", indicou um comunicado do Exército, que convocou a população a se dirigir aos abrigos.

Um alto oficial militar iraniano disse que o país dará uma "resposta devastadora" aos ataques de Israel. "A dimensão da resposta devastadora dos bravos combatentes do Irã certamente abrangerá todas as partes dos territórios ocupados [Israel]", disse o coronel Reza Sayyad, porta-voz das Forças Armadas.

"Deixem os territórios ocupados, pois eles certamente não serão mais habitáveis no futuro", afirmou ele, acrescentando que os abrigos "não garantirão segurança". A declaração foi transmitida pela televisão estatal.

Outros ataques já haviam ocorrido na madrugada. Jatos israelenses bombardearam Teerã e atingiram reservatórios de combustível. Já o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel, alguns dos quais conseguiram escapar das defesas aéreas israelenses.

Chegou a 80 o total de mortos no Irã e a 14 as vítimas em Israel. A guerra começou na última sexta-feira (13), quando Israel atacou o país persa e seguem neste domingo, com ataques em Teerã, Jerusalém e Tel-Aviv.

O presidente Donald Trump pediu que Israel e Irã cheguem a um acordo para encerrar o conflito armado. "Irã e Israel devem fazer um acordo, e farão um acordo," escreveu ele nesta manhã em uma postagem na Truth Social, sua plataforma de mídia social.

Os ataques da madrugada de domingo deixaram 11 mortos em Israel. Agora, são 14 o total de vítimas e 390 feridos, segundo os sites de notícias The Times of Israel e The Jerusalem Post. Um dos ataques atingiu edifícios residenciais no litoral e no norte de Israel. Outro bombardeio danificou estações de abastecimento para caças israelenses.

No Irã, os mortos somam 80 e os feridos 320, diz o site da Al Jazeera. O revide israelense foi um ataque à sede do Ministério da Defesa iraniano em Teerã na manhã deste domingo, de acordo com a agência de notícias semioficial Tasnim. O depósito de petróleo de Shahran, a noroeste de Teerã, também foi atingido.