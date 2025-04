FMI e Argentina chegam a acordo para linha de crédito de US$ 20 bi

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou na noite de terça-feira (9), que chegou a um acordo de nível técnico com a Argentina para uma linha de crédito estendida de 48 meses no valor total de US$ 20 bilhões. O acerto preliminar precisa ser aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, que deve analisar a proposta nos próximos dias.