Ministro da Dinamarca afirma que EUA respeitarão autodeterminação da Groenlândia

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o país irá respeitar a autodeterminação da Groenlândia, de acordo com o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, após encontro dos dois em Bruxelas, nesta quinta-feira.

A reunião ocorreu após meses de tensão entre Washington e Copenhague devido às repetidas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a Groenlândia - um território semiautônomo da Dinamarca- deveria se tornar parte dos Estados Unidos.

O vice-presidente dos EUA, J. D. Vance, visitou uma das bases militares norte-americanas mais estratégicas, localizada no Norte da Groenlândia, na última semana. Na ocasião, acusou a Dinamarca de não fazer um bom trabalho para manter a ilha ártica segura. Ele sugeriu que os EUA protegeriam melhor o território.

A Otan deve dar mais atenção à situação no Ártico, e a responsabilidade de proteger a região cabe à aliança militar, afirmou Rasmussen. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que já afirmou que cabe ao povo da Groenlândia decidir seu próprio futuro, classificou a descrição de Vance sobre a Dinamarca como injusta.

As relações entre Groenlândia e Dinamarca têm enfrentado tensões após revelações recentes de maus-tratos históricos contra os groenlandeses durante o período colonial. No entanto, o interesse de Trump em controlar a Groenlândia, dentro de uma crescente disputa de influência no Ártico, levou a Dinamarca a acelerar os esforços para melhorar os laços com o território.

Menos de uma semana após a viagem do americano à ilha, Mette fez sua primeira visita após a eleição do novo premiê groenlandês. Ela prometeu apoiar o território contra as repetidas declarações de Trump. Após seu encontro com Rubio, ela disse que a Groenlândia não estava formalmente na pauta da reunião. No entanto, revelou ter aproveitado a oportunidade para tratar do tema.