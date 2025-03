Número de mortos em terremoto de Mianmar passa de 2.000, diz governo

O número de mortos no terremoto em Mianmar aumentou para 2.056, informou nesta segunda-feira (31) a junta militar que governa o país. Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o país e a vizinha Tailândia na última sexta-feira.

• LEIA TAMBÉM: Exército de Israel dá ordens para que maior parte de Rafah seja desocupada

Mais de 3.900 pessoas ficaram feridas. Além disso, outras 270 estão desaparecidas, informou um porta-voz da junta. O terremoto foi o mais violento em décadas. O país enfrenta o desastre imerso em um conflito civil que destruiu seu sistema de saúde.

Operações humanitárias estão prejudicadas por danos nas estradas e na infraestrutura local. A análise é da agência humanitária da ONU, Ocha.

"Os danos à via expressa Yangon-Nay Pyi Taw-Mandalay levaram a interrupções no serviço, com rachaduras e distorções na superfície, forçando os ônibus rodoviários a interromper as operações", disse a agência da ONU em um comunicado.