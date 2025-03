Coreia do Sul, China e Japão discutem maior cooperação no comércio em meio à guerra tarifária

Os chefes do Comércio da Coreia do Sul, China e Japão se reuniram neste domingo, durante a 13ª Reunião de Ministros de Comércio e Economia Trilateral, para discutir o avanço da cooperação comercial entre os três países. O encontro é realizado em um momento de implementação de políticas protecionistas no comércio global após o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.



"Nós notamos com satisfação os avanços realizados na cooperação trilateral entre nossos três países e tivemos discussões produtivas sobre a trajetória futura de nossa cooperação", afirmam, em comunicado à imprensa. "Reconhecemos especialmente a necessidade de uma cooperação econômica e comercial trilateral contínua para abordar efetivamente os desafios emergentes e alcançar resultados tangíveis em áreas-chave", acrescentam.

No documento, é destacada a importância da implementação "transparente, suave e efetiva" do Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP, em inglês). Adicionalmente, é ressaltada a agilização para finalizar os termos de referência do grupo de trabalho de adesão para novos membros do RCEP o mais breve possível.



O comunicado finaliza reforçando que a Reunião de Ministros de Comércio e Economia Trilateral é uma plataforma essencial no avanço da economia e comércio trilateral, além de anunciar que o próximo encontro será realizado no Japão, em data ainda não informada.