Tribunal da Coreia do Sul anula impeachment do primeiro-ministro, que retoma comando do país

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou nesta segunda-feira (24), o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-soo, que voltará ao comando interino do país.

, após o Parlamento aprovar o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, por causa de uma manobra política que foi encarada como uma tentativa de golpe de Estado.O premiê, porém, também foi derrubado pela Assembleia Nacional, semanas depois, após conflitos com parlamentares da oposição.Os impeachments sucessivos intensificaram a divisão política na Coreia do Sul e aumentaram as preocupações sobre as atividades diplomáticas e econômicas do país. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Choi Sang-mok, atuava como presidente interino desde então.Os processos de afastamento contra os dois líderes correm separadamente. Se o tribunal mantiver o impeachment de Yoon, a Coreia do Sul deverá realizar eleições para escolher um novo presidente. Caso contrário, o presidente afastado retomará o cargo.Yoon foi preso e acusado de rebelião por ter assinado um decreto de Lei Marcial, como resposta a uma série de derrotas no Parlamento.No dia 8, Yoon foi libertado para ser julgado em liberdade.Desde então, manifestações contra e a favor do presidente afastado dividiram as ruas de Seul e outras grandes cidades na Coreia do Sul.