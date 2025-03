Trump assina projeto de lei que financia o governo por 6 meses e evita shutdown

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um projeto de lei que financia o governo até o final de setembro, encerrando a ameaça de um shutdown (paralisação parcial) do governo e finalizando uma disputa no Congresso que dividiu profundamente os Democratas.Harrison Fields, secretário de imprensa adjunto da Casa Branca, disse, em publicação na rede social X, que Trump assinou o projeto neste sábado (15).O projeto de lei mantém o financiamento do governo em nível similar ao estabelecido durante a presidência de Joe Biden, embora com alterações. Ele reduz os gastos não relacionados à Defesa em cerca de US$ 13 bilhões em relação ao ano anterior e aumenta os gastos com Defesa em cerca de US$ 6 bilhões, que são mudanças marginais quando se fala de um nível de gastos no topo, de quase US$ 1,7 trilhão.O Senado aprovou o projeto de lei na sexta-feira por 54-46, com 10 membros da bancada Democrata do ajudando o projeto de lei a avançar para a aprovação, apesar da oposição dentro de seu próprio partido - mais vocalmente de colegas na Câmara. Fonte: Associated Press.