Na Coreia do Sul, presidente deposto Yoon Suk Yeol é solto 1 dia após decisão judicial

O presidente deposto da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi libertado da prisão neste sábado (8) após um tribunal de Seul ter ordenado sua soltura na sexta-feira (7). O Tribunal Distrital Central de Seul aceitou o pedido de Yoon, considerando que o período legal de sua detenção havia expirado antes de ele ser formalmente indiciado.Emissoras de TV locais mostraram Yoon deixando a prisão e acenando para seus apoiadores, que agitavam bandeiras da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.Em uma declaração divulgada por seus advogados, Yoon expressou que "aprecia a coragem e a decisão do Tribunal Distrital Central de Seul em corrigir a ilegalidade".Ele também agradeceu aos seus apoiadores e fez um apelo para que aqueles em greve de fome contra sua destituição interrompessem o protesto.Yoon foi preso e indiciado pelos promotores em janeiro, após emitir um decreto de lei marcial em 3 de dezembro, que causou grande turbulência política no país.O Congresso Nacional, controlado pela oposição liberal, votou pela sua destituição, resultando na suspensão de seu mandato.*Com informações da Associated Press