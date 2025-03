Papa Francisco tem mais uma 'noite tranquila', informa o Vaticano

O papa Francisco teve uma noite tranquila e "acordou pouco depois das 8 horas (horário local)", disse o Vaticano na manhã desta sexta-feira, (7). O pontífice permanece internado no Hospital Gemelli, de Roma, desde 14 de fevereiro.

Papa segue estável e novo boletim deve sair apenas no sábado

Segundo boletim divulgado no dia anterior, na tarde da quinta-feira (6), o argentino não teve mais crises respiratórias e segue estável.Por conta disso, o Vaticano informou que o próximo boletim médico só será divulgado no sábado, 8. Desde o início da internação do Santo Padre, o Vaticano tem divulgado dois informes por dia.Nesta sexta-feira, como havia dito anteriormente, o Vaticano somente forneceu algumas informações sobre o pontífice. Ou seja, apenas disse como ele acordou sem apresentar informações sobre o quadro clínico.Na quinta-feira, oas orações pela sua saúde que têm ocorrido todas as noites desde 24 de fevereiro na Praça de São Pedro, no Vaticano, em uma mensagem de áudio com voz cansada e entrecortada."Agradeço de todo coração as orações que fazem pela minha saúde desde a praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado", disse ele, na curta mensagem.Internado há mais de 20 dias, na segunda-feira (3), o pontífice apresentou dois novos quadros de insuficiência respiratória aguda quando a equipe médica retirou "grandes quantidades" de muco acumulado de seus pulmões, o que causou um novo episódio de broncoespasmo.Em seu período no hospital,