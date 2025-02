Lula defende maior utilização de moedas locais entre países do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu aumentar as opções de pagamento em moedas locais entre países do Brics para reduzir "vulnerabilidades e custos" - numa linguagem pensada para evitar uma provocação direta ao presidente dos EUA, Donald Trump.

"A atual escalada protecionista na área de comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves à integração econômica", declarou Lula. "Aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidades e custos. A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamento complementares, voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras", argumentou.

O estudo de medidas que reduzam a dependência ao dólar no comércio internacional é uma demanda histórica de países do Brics, inclusive do Brasil. A avaliação é que a hegemonia da moeda americana deixa países vulneráveis a sanções unilaterais. No entanto, existe forte apreensão neste ano - em que a presidência do bloco está com o Brasil - devido a ameaças feitas por Trump em suas redes sociais. O republicano disse neste mês que as nações do Brics poderiam enfrentar tarifas de 100% dos EUA "se quiserem brincar com o dólar" -ameaça que já havia feito em novembro do ano passado.

"Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do Brics nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana", escreveu Trump em novembro.

Diante disso, o tom adotado por Lula foi mais tímido do que em encontros anteriores do Brics, embora ele não tenha deixado de mencionar a agenda. Nesse esforço, o petista, por exemplo, destacou que qualquer plataforma alternativa seria voluntária.

De acordo com interlocutores, discussões sobre uma moeda comum para a aliança hoje estão fora da agenda, diante da complexidade do tema, de divergências internas e da possível confrontação com os EUA.

O que Lula defende é a exploração de mecanismos que permitam maior utilização de moedas locais no comércio intra-Brics. Diplomatas usam como exemplo o sistema desenvolvido com a Argentina que permite a importadores e exportadores a realização de pagamentos e recebimentos em real e peso argentino.