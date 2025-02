Rússia contradiz Trump e rejeita força de paz europeia

O Kremlin disse nesta terça-feira (25) que não houve mudança na posição de Vladimir Putin de rejeitar o envio de uma força de paz europeia após uma eventual trégua na Guerra da Ucrânia. Na véspera, Donald Trump havia dito que o russo havia concordado com a ideia.

É a primeira contradição clara entre Rússia e EUA após Trump abraçar a versão russa segundo a qual Kiev é responsável pelo conflito e abrir negociações bilaterais, sem ucranianos ou europeus presentes, para tentar encerrar as hostilidades.

Enquanto isso, Moscou seguiu a rotina quase diária, na última semana, de mega-ataques aéreos contra o vizinho que invadiu há três anos. Nesta manhã (madrugada no Brasil), um alerta soou em todo o país, e Kiev viveu caos com pessoas tentando se proteger em estações de metrô superlotadas.

Segundo a Força Aérea ucraniana, foram derrubados 133 de 213 drones e 6 de 7 mísseis de cruzeiro lançados a partir do fim da madrugada. Houve danos em diversas regiões do país, e ao menos uma pessoa morreu. A vizinha Polônia mobilizou caças, mas não houve violação de seu espaço aéreo.

Na capital, filas saíam das estações, usadas como abrigos antiaéreos, em plena hora do rush matinal. Segundo a rede estatal Suspilne, as corridas de táxi decuplicaram, passando ao equivalente a R$ 140 por curtas distâncias.

Na mão inversa, a Rússia disse ter derrubado 16 drones ucranianos lançados contra regiões no Sul do país, sem danos relatados. No Leste, Kiev manteve combates na região de Donetsk. A troca de fogo segue após um dia, o aniversário de três anos da invasão de Putin, marcado por intensa movimentação diplomática.

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi à Casa Branca tentar reforçar a posição europeia na crise. Há duas semanas, Trump abriu negociações bilaterais com Putin sobre o fim da guerra, sem a presença de Kiev ou de Bruxelas.

O americano atacou duramente Volodimir Zelensky, chamado de ditador e de dispensável, enquanto tenta extrair um acordo de compensação pela ajuda militar americana em troca de minerais estratégicos da Ucrânia.

Ao lado do francês, ele disse que Putin havia lhe dito que toparia uma força europeia, algo considerado inaceitável pelo Kremlin por colocar militares da Otan em mais um país a seu lado - a intenção de Kiev de ingressar na aliança militar ocidental é um dos motivos alegados pela Rússia para a guerra.

Trump disse que Zelensky pode ir logo a Washington para negociar o seu acordo. O americano queria US$ 500 bilhões (R$ 2,8 trilhões) em compensação pelo que diz ser US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) em ajuda dada até aqui. Na verdade, o valor aferido é bem menor, de cerca de US$ 120 bilhões (R$ 690 bilhões).