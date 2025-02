Ucrânia marca três anos de guerra sem contar com os EUA

Há dois anos, um otimista Volodimir Zelensky recebia em Kiev o então presidente americano, Joe Biden, para celebrar a resistência da Ucrânia ante a invasão russa enquanto preparava uma contraofensiva que prometia repelir os rivais.

LEIA TAMBÉM: EUA se juntam à Rússia na ONU e votam contra resolução que condena Moscou por guerra da Ucrânia

O evento para marcar o terceiro aniversário da maior guerra em solo europeu desde 1945, nesta segunda (24), não poderia ser mais anticlimático. Biden já não ocupa a Casa Branca, e seu sucessor, Donald Trump, está alinhado a ninguém menos do que Vladimir Putin no esforço para acabar com o conflito.

Zelensky só conta de fato com a Europa, dividida e atônita com a posição agressiva do republicano, que ameaça toda a estrutura de segurança do continente vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial; Com efeito, só apareceram para o evento em Kiev líderes de países com menor densidade política, como Dinamarca, Islândia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Noruega, Espanha e Suécia, além do demissionário canadense Justin Trudeau e da dupla do comando a União Europeia, Ursula von der Leyen e Antonio Costa.

Países de primeiro time, como Reino Unido e Alemanha, marcaram presença por vídeo. O francês Emmanuel Macron rumava para encontrar-se com Trump em Washington, e nenhum americano deu as caras, nem virtualmente.

"A Ucrânia está viva, lutando e nosso país tem mais amigos no mundo do que nunca", disse Zelensky. Ele recebeu o anúncio de que a União Europeia vai liberar em março uma parcela do pacote de apoio financeiro ao país de US$ 3,5 bilhões (R$ 21 bilhões), além de US$ 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em armas da Espanha, mas as interrogações suplantam qualquer otimismo.

Do ponto de vista militar, os EUA eram de longe os maiores apoiadores de Kiev, tendo alocado cinco vezes mais ajuda do que a Alemanha, segunda colocada. Além de não ter capacidade de produção de armas igual à dos americanos, há a questão política acerca de elevar ainda mais os gastos.

Há duas semanas, Trump abandonou o apoio incondicional à Ucrânia, ligou para Putin e colocou delegações russa e americana para conversar sobre o fim da guerra sem a presença de ucranianos ou europeus.

Partiu para a agressão contra Zelensky, chamando-o de ditador, a tal ponto que o presidente disse que até poderia renunciar se isso garantisse a entrada de Kiev na aliança militar Otan, o que protegeria os ucranianos contra novas ações russas por implicar a Terceira Guerra Mundial na prática. Trump, contudo, já disse que veta a ideia, assim como comprou a visão russa sobre a origem do conflito, exigindo cessões territoriais de Kiev.

LEIA TAMBÉM: Trump diz que conversas sobre paz na Ucrânia vão bem e acordo de minerais será assinado em breve

Por fim, apresentou uma fatura de US$ 500 bilhões (R$ 2,8 trilhões) em reservas minerais ucranianas para bancar o que os EUA já gastaram e, teoricamente, outras salvaguardas. Algum acordo parece próximo, restando saber os termos.

Mais tarde, Zelensky participou remotamente de uma videoconferência com os líderes do G7, clube de nações desenvolvidas, com a presença de Trump e Macron. Ali, disse que as negociações com os EUA estão sendo "produtivas", sem detalhar.