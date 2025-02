Elon Musk diz que servidores devem relatar ao governo suas atividades ou serão demitidos

Funcionários federais dos Estados Unidos têm 48 horas para explicar ao governo o que realizaram na última semana, caso contrário serão demitidos. A novidade foi anunciada pelo bilionário Elon Musk, sábado, no comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do país. Ele afirma estar seguindo ordens diretas do presidente Donald Trump.

"Todos os funcionários federais em breve receberão um e-mail para entender o que eles fizeram na semana passada", publicou Musk no X, antigo Twitter, rede social da qual é proprietário. "A falta de resposta será considerada como uma renúncia", completou.

Os funcionários federais receberam o pedido que dizia: "Por favor, responda a este e-mail com aproximadamente cinco tópicos do que você realizou na semana passada e copie seu gerente". As respostas devem ser enviadas até a próxima segunda-feira, às 23h59min (horário local) sem incluir "informações confidenciais, links ou anexos".

O e-mail, no entanto, não inclui a possibilidade de desligamento do cargo como consequência de não responder à solicitação, como divulgou Musk em sua rede social. Milhares de trabalhadores do governo já foram forçados a deixar o serviço público federal - seja por demissão ou por meio de incentivos para desligamento - durante o primeiro mês do governo Trump.