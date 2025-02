Boca de urna confirma vitória de direita moderada na Alemanha

Pesquisas de boca de urna apontam para a vitória do conservador Friedrich Merz, de direita moderada, na eleição parlamentar da Alemanha, neste domingo (23), assim como a ascensão da AfD, o partido de extrema direita. Projeções indicam que a CDU de Merz teria alcançado 28,5% dos votos, em linha com as últimas pesquisas, contra 20% da legenda populista.

É o melhor resultado da extrema direita em 90 anos, ou desde a era nazista, que arrastou a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Com o dobro de votos do pleito de 2021, confirma a onda de populismo que já prevalece em diversos países da União Europeia, como Itália, Holanda, Hungria e Áustria, mas que alcança novo patamar com uma presença forte da AfD no Bundestag, o Parlamento alemão.

LEIA TAMBÉM: Zelensky se oferece para renunciar ao cargo se a Ucrânia puder entrar para a Otan

A distribuição de cadeiras depende de uma complexa matemática parlamentar, que só será definida inteiramente nos próximos dias. Cada eleitor tem dois votos, um direto, em candidatos de 299 distritos, e um em lista partidária. Reforma eleitoral condiciona a partir deste pleito o voto direito ao desempenho do partido do candidato no voto por lista. Segundo especialistas, a novidade fortalece o papel das legendas.

Com a maior fatia do Bundestag, Merz deve ser apontado como o próximo primeiro-ministro, mas depende da formação de uma coalizão de governo. Sua intenção era unir a CDU com o SPD, a chamada Grande Coalizão, que governou o país em diversos momentos do pós-guerra, incluindo parte da era Angela Merkel (2005-2021). A questão é saber se isso será possível.

O partido de Olaf Scholz obteve, segundo a boca de urna, 16,5%, seu pior resultado desde 1949, quando a Alemanha retomou o domínio de sua política interna no pós-guerra. O atual premiê reconheceu a derrota e falou em "resultado amargo".

Merz, inclusive, moderou o discurso contra Scholz nas últimas semanas já pensando nas negociações dos próximos meses - a coalizão do social-democrata, em 2021, consumiu dois meses para ser atingida. Merz, 69, um advogado corporativo que se envolveu com política ainda na escola, era uma das estrelas da CDU, a União Democrática-Cristã, nos anos 1990.