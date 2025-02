Papa passa bem a noite, mas não vai rezar a benção dominical

O Papa Francisco, internado há oito dias devido a uma pneumonia bilateral, não fará a tradicional oração do Angelus no domingo (23), pela segunda semana consecutiva, informou o Vaticano neste sábado (22).O pontífice argentino, de 88 anos, enviará um texto que será publicado, mas não será lido por ele, assim como ocorreu no domingo passado, declarou o porta-voz Matteo Bruni.O Vatican News, o serviço oficial de comunicação da Santa Sé, informou neste sábado que o Papa Francisco teve uma noite tranquila enquanto continua em tratamento para a pneumonia bilateral no Hospital Gemelli, em Roma.Na sexta-feira (21), a equipe médica informou que o pontífice tem apresentado melhora clínica e feito até piadas, mas ainda não está fora de perigo."Se a pergunta é 'ele está fora de perigo?': não. Se depois vocês nos perguntam se neste momento ele está em perigo de vida, a resposta, de qualquer forma, é não. Agora ele passou 20 minutos, foi do seu quarto até a capela para rezar. Porém, a situação realisticamente é esta: ele é o Papa, mas também é um homem", afirmou o médico Sergio Alfieri.