Israel diz que prepara 'plano de ataque' horas após libertação de 3 reféns

libertação de três reféns israelenses pelo Hamas O Exército de Israel afirmou que prepara "planos de ataque" horas após a

Israel e Hamas têm acordo para a troca de presos palestinos por reféns israelenses. O Hamas ameaçou quebrar o acordo nesta semana, mas mediadores do Egito e Catar entraram em campo para manter a troca.

Tenente afirmou que Israel está mobilizando "esforços imensos" para trazer os reféns israelenses de volta. "Ao mesmo tempo, preparamos planos de ataque", declarou o chefe do Estado-maior, tenente-general Herzi Halevi. Ele não detalhou as ações militares.

Hamas diz que Estados Unidos devem "obrigar" Israel a respeitar acordo. "Os EUA devem obrigar a ocupação a cumprir o acordo se se importam de verdade com a vida dos prisioneiros", afirmou em nota o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem.

Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fará consulta de segurança hoje. Ele deve discutir com aliados a posição de Israel sobre o cessar-fogo e o ultimato de Donald Trump, que prometeu um "inferno" contra Hamas se o grupo não libertasse todos os reféns neste sábado.

Pelos termos da trégua, 33 reféns devem ser libertados até o início de março em troca de 1.900 palestinos detidos em Israel. Seis trocas foram feitas até agora.

As negociações para a segunda fase do cessar-fogo ainda não começaram. O Hamas diz que Israel tenta sabotar o acordo com uma "obstrução contínua". Esta nova etapa deve levar à libertação de todos os reféns e ao fim definitivo da guerra.

A terceira e última fase do acordo está destinada à reconstrução de Gaza. A ONU calcula que o projeto colossal deve custar mais de US$ 53 bilhões (R$ 305 bilhões).