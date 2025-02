Musk reposta publicação sobre protestos por impeachment de Lula, e tema viraliza no X

Elon Musk, dono do X e integrante do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, compartilhou na rede social na noite desta sexta-feira (14) um anúncio de protestos pelo impeachment do presidente Lula (PT).



Ilustrado com imagens das manifestações pelo impedimento de Dilma Rousseff (PT) na avenida Paulista, em São Paulo, a publicação anuncia "uma onda nacional de protestos em 120 cidades do Brasil no dia 16 de março pedindo a remoção de Lula.



O bilionário e chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) dos EUA compartilhou a mensagem com seus seguidores com um "Wow".



Até o início da manhã deste sábado, a publicação de Musk já havia tido mais de 18 milhões de visualizações e 18 mil compartilhamentos na rede, incluindo do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Na manhã de sábado o tópico "Fora Lula" era o mais comentado na rede social, com mais de 98 mil publicações. O engajamento veio após a divulgação da última pesquisa Datafolha, mostrando queda na avaliação positiva do governo Lula.