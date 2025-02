Israel prepara saída voluntária de palestinos de Gaza

Na esteira da proposta de Donald Trump para remover os palestinos da Faixa de Gaza, o governo de Israel determinou que o Exército do país prepare um plano para o que chamou de "saída voluntária" da população do território em ruínas.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (6) pelo ministro da Defesa, Israel Katz. "Dei instruções para preparar um plano que permita a saída de qualquer residente de Gaza que deseje, para qualquer país que queira aceitá-los", disse.

"O plano incluirá opções de saída através de passagens terrestres, bem como arranjos especiais para saídas por mar e ar", afirmou, sem mais detalhes. A ideia foi celebrada por líderes da extrema direita que sustenta o governo de Benjamin Netanyahu, como o ex-ministro Itamar Ben-Gvir (Segurança Nacional) e o titular das Finanças, Bezalel Smotrich.

Falando à Fox News, emissora associada ao trumpismo, o premiê elogiou a proposta de Trump, que atraiu condenação praticamente universal após ter sido feita na noite de terça. "Quero dizer, o que há de errado com isso? Eles podem sair, podem depois voltar, podem se realocar e voltar. Mas é preciso reconstruir Gaza", disse.

A formulação é semelhante à adotada pela Casa Branca após o estrago diplomático da fala em tom de agente imobiliário de Trump, que sugeriu que os Estados Unidos enviassem tropas para tomar Gaza e transformá-la em uma "Riviera do Oriente Médio".

Nem Netanyahu entendeu direito o que Trump sugeria, dizendo na entrevista que não acreditava no envio de tropas ou no financiamento americano da reconstrução de Gaza, arruinada após a guerra iniciada pelo ataque do grupo terrorista Hamas, que a governava desde 2007, no 7 de outubro de 2023.

Tal medida contraria todo o discurso de Trump desde que foi eleito pela primeira vez em 2016, prometendo desengajar os EUA de conflitos mundo afora, a começar pelo Oriente Médio. Já o chanceler Gideon Sar, numa entrevista coletiva, afirmou não ter detalhes do plano. De todo modo, o premiê elogiou Trump. "Esta é a primeira boa ideia que ouvi. É uma ideia notável, e acho que deve ser realmente perseguida, examinada, perseguida e realizada, porque acho que criará um futuro diferente para todos", disse o premiê.

O conflito, que deixou 1.200 mortos no primeiro dia da ação terrorista palestina e mais de 47 mil em Gaza nos meses seguintes, está congelado desde o dia 19 de janeiro. Trocas de reféns israelenses por prisioneiros palestinos estão em curso na primeira fase do frágil cessar-fogo.

Aliados dos EUA na Europa e rivais, como Rússia e China, além dos palestinos, condenaram a proposta de Trump. No Brasil, o presidente Lula (PT) a chamou de incompreensível e voltou a acusar Tel Aviv de genocídio em Gaza.