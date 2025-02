Aliados e rivais dos EUA criticam 'tomada de Gaza'

Países aliados e adversários dos Estados Unidos rejeitaram prontamente a ideia do presidente Donald Trump de tomar a Faixa de Gaza e realocar os 2,2 milhões de habitantes do território em outro local. "Os Estados Unidos assumirão o controle da Faixa de Gaza", disse Trump na terça-feira (4), durante uma entrevista coletiva na Casa Branca ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O Egito, a Jordânia e outros aliados americanos no Oriente Médio já haviam rejeitado a sugestão de realocar os palestinos, após Trump citar a possibilidade no fim de janeiro. Outro importante parceiro dos Estados Unidos na região, a Arábia Saudita reiterou nesta quarta-feira (5), a "posição firme, constante e inabalável" a favor da criação de um Estado palestino independente e a "rejeição absoluta à violação dos direitos legítimos do povo palestino".

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que o país apoia há muito tempo a solução de dois Estados no Oriente Médio e que não houve mudança no posicionamento. A Austrália é um dos mais importantes aliados dos EUA na região da Ásia-Pacífico. O grupo Hamas, que deu início à guerra na Faixa de Gaza ao invadir o território de Israel, em outubro de 2023, disse que a proposta de Trump é a "receita para criar caos e tensão na região".

Nos EUA, políticos de oposição atacaram a sugestão de Trump. O senador democrata Chris Coons (Delaware) disse que as declarações de Trump são "ofensivas e insanas e perigosas e tolas". A deputada democrata Rashida Tlaib (Michigan) acusou Trump de promover a ideia de "limpeza étnica" ao sugerir o reassentamento de toda a população de Gaza.

No Brasil, Lula questionou para onde irão os palestinos e voltou a chamar a ofensiva de Israel sobre Gaza de genocídio.