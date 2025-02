UE define planos para reprimir plataformas de comércio eletrônico, como Shein

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE) está usando uma série de regulamentações digitais para atingir plataformas de comércio eletrônico, como a Shein, devido a preocupações de que elas estejam permitindo que produtos baratos que podem ser inseguros ou violar a lei entrem no bloco.

A comissão disse nesta quarta-feira (5), que quer introduzir uma reforma alfandegária que levaria as plataformas a entregarem dados sobre os produtos que vendem para a UE para dar às autoridades mais supervisão dos pacotes que chegam à região.



A proposta também inclui a introdução de uma vigilância mais coordenada com as autoridades alfandegárias nos países-membros para ajudar a remover produtos não conformes do mercado.



Esta ação é parte de uma ampla reação aos produtos chineses que inundam a UE. "O aumento das importações de comércio eletrônico para o mercado da UE trouxe consigo muitos desafios", afirmou Henna Virkkunen, a principal reguladora de tecnologia da comissão. "Queremos ver um setor de comércio eletrônico competitivo que mantenha os consumidores seguros, ofereça produtos convenientes e respeite o meio ambiente".



Um porta-voz também confirmou que a comissão começou a investigar a Shein por preocupações de que seu próprio site viole as regras de proteção ao consumidor do bloco.



A Shein argumentou que a empresa acolhe os esforços para tornar as compras online mais seguras para os consumidores da UE e que seu próprio modelo sob demanda visa aumentar a eficiência e reduzir o desperdício de materiais restantes e estoque não vendido.