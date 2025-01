Israel mata 22 após fim do prazo para retirada do Líbano

O Exército de Israel matou ao menos 22 civis que tentavam voltar a suas casas no sul do Líbano no domingo, dia em que as forças de Tel Aviv deveriam completar sua retirada da região, segundo acordo acertado com o grupo Hezbollah e o governo de Beirute.

Mais de 120 pessoas ficaram feridas em diversas aldeias, segundo o Ministério da Saúde libanês. O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia dito que não respeitaria o prazo da retirada e acusou Beirute de provocar a situação.

Segundo os israelenses, o Exército do Líbano não tomou suas posições totalmente na área tampão designada no acordo, uma faixa de 35 km de profundidade entre as duas fronteiras e o rio Litani. Beirute nega, dizendo que o Estado judeu está retardando a retirada, o que dificulta a posição de suas tropas. A área era ocupada pelo Hezbollah, que foi duramente atingido por Israel em uma operação militar que começou no fim de setembro.

A guerra foi a culminação de quase um ano de escaramuças provocadas pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. O Hezbollah é aliado do grupo terrorista palestino, e ambos são bancados pelo Irã. A guerra foi suspensa com o cessar-fogo de novembro passado,. Mas Israel advertiu que os deslocados não devem voltar a suas casas até a retirada estar completa.