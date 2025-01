Netanyahu autoriza viagem de delegação ao Catar para negociar cessar-fogo em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou nesta sexta-feira (3) que o premiê autorizou uma delegação da agência de inteligência Mossad, da agência de segurança interna Shin Bet e dos militares a continuar as negociações no Catar por um acordo de cessar-fogo em Gaza.



O comunicado não forneceu mais detalhes, mas a mídia israelense revelou que a delegação partiria nesta sexta-feira.



As negociações lideradas pelos EUA foram repetidamente paralisadas e, em um ponto do ano passado, o Catar suspendeu seus esforços de mediação, expressando frustração.



O Egito também é um mediador. Fonte: Associated Press.