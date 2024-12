Síria impõe toque de recolher em Homs após protestos de alauitas

Várias cidades na Síria foram palco, nesta quarta-feira (25), de protestos alauitas após a divulgação de um vídeo que mostrava um ataque contra um de seus santuários. Em uma delas, Homs, no oeste do território, as manifestações levaram a polícia a estabelecer um toque de recolher.

O Ministério do Interior disse em sua conta oficial no Telegram que o vídeo em questão datava da ofensiva rebelde em Aleppo no final de novembro, e que a violência foi realizada por grupos desconhecidos. Segundo a pasta, a divulgação dos vídeos agora parece uma tentativa de incitar conflitos sectários.

Em Homs, moradores afirmam que também houve manifestações contra os alauitas, vistos como leal a Bashar al-Assad -o ex-ditador derrubado por rebeldes sunitas no último dia 8 pertencia ao grupo.

Ainda houve atos nas cidades costeiras de Tartus, Jableh e Latakia, outras que têm forte presença da comunidade alauita.

Porta-vozes da nova administração da Síria, liderada pelo HTS (Organização para a Libertação do Levante, na sigla em árabe), não se manifestaram às agências internacionais sobre o toque de recolher. Segundo a mídia estatal, ele será imposto por uma noite, até a manhã desta quinta-feira (26).

Os novos líderes do país prometeram repetidamente proteger grupos religiosos minoritários, que temem que os ex-rebeldes agora no controle possam tentar impor uma forma conservadora do islamismo. O governo ainda afirmou nesta quarta que membros do antigo regime atacaram forças do Ministério do Interior na área costeira da Síria na data, deixando vários mortos e feridos.