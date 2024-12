Rússia volta a mirar infraestrutura energética da Ucrânia e atinge termoelétrica

A Rússia realizou um ataque com mais de 70 mísseis e cem drones contra a infraestrutura elétrica da Ucrânia nesta quarta-feira (25), informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Segundo o mandatário, as forças armadas da Ucrânia abateram ao menos 50 mísseis e um número significativo de drones, apesar do impacto sobre o sistema energético.



De acordo com a operadora DTEK, maior empresa privada de energia do País, uma de suas usinas termoelétricas foi atingida no que seria o 13º ataque à rede ucraniana neste ano. Já a operadora estatal de energia da Ucrânia, Ukrenergo, informou ter realizado cortes preventivos em todo o país por conta do ataque, levando à interrupção do fornecimento de eletricidade em vários distritos.



Segundo o ministro da Energia ucraniano, Herman Halushchenk, as medidas foram tomadas para limitar o consumo a fim de minimizar as consequências negativas para o sistema. "Assim que a situação de segurança permitir, os trabalhadores da energia determinarão os danos causados", completou. A Força Aérea ucraniana alertou sobre mísseis disparados contra as regiões de Kharkiv, Dnipro e Poltava, a Leste do país, com impacto no aquecimento dos lares na região. Pelo menos uma pessoa foi morta na região de Dnipro no ataque, informaram autoridades.