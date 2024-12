Papa Francisco inicia Jubileu com lamento pelas crianças vítimas das guerras

Pope Francis greets the crowd from the main balcony of St. Peter's basilica after the Urbi et Orbi message and blessing to the city and the world as part of Christmas celebrations, at St Peter's square in the Vatican on December 25, 2024. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Papa também inaugurou na data o Jubileu 2025 no Vaticano, com o rito de abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro Alberto PIZZOLI/AFP/JC