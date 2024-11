Ataque com facas deixa um morto e dois feridos em mercado de Londres

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas vítimas de um ataque a facas no Mercado East Street, em Londres, neste domingo (10).

Uma das vítimas morreu no local. Os outras duas pessoas feridas, um homem e uma mulher, foram levados para um hospital local. As informações são do site Skynews.

Suspeito é um homem de 60 anos. Ele foi mantido no local por comerciantes até a chegada das autoridades. As informações iniciais apontam que o autor do ataque teria, supostamente, sofrido um surto e, ao menos por enquanto, a polícia inglesa destacou a possibilidade de se tratar de um ataque terrorista.

Polícia da Inglaterra manifestou pesar pela família do morto e pelos feridos. "Tragicamente um homem perdeu a via na manhã de hoje. Meus pensamento e sinceras condolências estão com seus familiares e com os demais feridos", disse o comandante Peter Stevens.