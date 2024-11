Polícia reforça segurança do Capitólio e da Suprema Corte temendo violência na eleição nos EUA

Os prédios do Capitólio e da Suprema Corte norte-americana tiveram a segurança reforçada em Washington na manhã desta terça-feira (05), em meio a temores de novos episódios de violência que remontem ao 6 de janeiro de 2021, quando o prédio do Congresso foi invadido por apoiadores do então presidente republicano Donald Trump, que queriam subverter o resultado da eleição.

A praça e os jardins do Capitólio foram cercados e a entrada de pessoas foi restringida no local. Algumas viaturas da Polícia do Capitólio cercam o local e um pequeno efetivo policial protege as ruas vizinhas.

O cenário é diferente da segunda-feira (04), quando as áreas agora restritas estavam abertas ao público.

A segurança foi reforçada depois que apoiadores de Trump fizeram ameaças no Telegram contra a eleição, especialmente no sentido de coagir eleitores democratas em locais de votação.

Na Pensilvânia, um dos Estados que deve decidir a disputa no colégio eleitoral, autoridades prometeram prender e indiciar quem atentar contra a vontade das urnas.

O promotor público da cidade, Larry Krasner disse que quem "bagunçar" a eleição terá de enfrentar a lei. "Qualquer um que pense em brincar com a eleição, há um tribunal, há juízes, eles têm ordens e essas ordens vão dizer: saia dos locais de votação", disse. "Qualquer um que não sair, será preso."

Apesar disso, o clima de votação em Washington e nos subúrbios que cercam a capital na Virgínia é tranquilo. A reportagem do Estadão percorreu alguns colégios eleitorais pela manhã e havia poucas filas.