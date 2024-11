EUA abrem primeiros locais de votação nesta terça-feira

Autoridades dos Estados Unidos abriram na manhã desta terça (5) os primeiros locais de votação para o pleito que opõe a democrata Kamala Harris ao republicano Donald Trump na corrida pela Presidência.

Eleitores de cidades localizadas na Costa Leste começam a se dirigir às urnas. Na região, onde estão os estados da Flórida e de Nova York, o fuso horário indica duas horas a menos, nesta época do ano, em relação ao horário de Brasília. Daqui em diante, as urnas serão abertas, pouco a pouco, respeitando seis fusos, do Atlântico ao Pacífico.

Nos Estados Unidos também é possível votar por correio. No pleito atual, mais de 78 milhões de pessoas já votaram de forma antecipada. A expectativa é de que 42% dos cidadãos aptos a votar o façam somente neste último dia.



A atual vice e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, aparecem numericamente empatados em pesquisas de intenção de voto. O levantamento diário da TIPP -plataforma com o levantamento considerado o mais preciso do último ciclo pelo jornal americano The Washington Post- aponta um empate persistente. Desde 26 de outubro os candidatos oscilam, no máximo, um ponto percentual nas intenções de voto.



Nesta terça-feira, as urnas começarão a fechar a partir das 21h, no horário de Brasília. A apuração deve levar dias.